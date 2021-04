Kip broedt eendenei uit: 'Moeder en kuiken doen het heel goed samen'

Wachten op privacy instellingen... Eendje Alfred werd geboren bij de kippen (foto: Marjan van de Burgt). Volgende Vorige vergroot 1/2 Eendje Alfred werd geboren bij de kippen (foto: Marjan van de Burgt)

Het is een bijzonder lenteverhaal in Bakel: daar is een eendenkuikentje geboren tussen de kippen van de familie Van de Burgt. Moeder Marjan en zoon Valentijn (7) hebben hem tot Alfred gedoopt.

Janneke Bosch Geschreven door

Valentijn kwam na een middag bij de Scouting thuis met een ei dat hij gevonden had, vertelt Marjan. “Ik zei: leg maar in het kippenhok, dan kijken we wel wat er van komt.” Een van de kippen ging direct bovenop het ei zitten om het uit te broeden.

"Ik keek met een lamp om te zien of er écht wat in het ei zat."

“Ze heeft het echt vier weken lang perfect gedaan”, zegt Marjan. “Ze ging er eigenlijk alleen af om te eten.” Marjan hield het ei zelf ook in de gaten, een paar keer heeft ze gekeken of er ook écht een kuiken in zat. “Ik heb drie of vier keer ‘geschouwd’, met zo’n lamp eronder om te kijken wat erin zit.”

Donderdag is het ei uitgekomen. “Ik zag dat het ei een beetje aangepikt was”, vertelt Marjan over de geboorte van Alfred. “Steeds een beetje meer. En toen was hij daar ineens. Het was zo bijzonder!”

"Morgen ga ik een badje voor hem maken."

Het kleine eendje waggelde meteen achter moederkip aan. Ook de andere kippen hebben Alfred al in hun hart gesloten. Net als de familie Van de Burgt. “Morgen ga ik denk ik een badje voor hem maken”, zegt Marjan. “Dat zwemmen zit er toch van nature in. Dat hoeft moederkip vast niet voor te doen.”

Ook Valentijn is apetrots op het nieuwste gezinslid. Op school heeft hij al foto’s laten zien en erover verteld in de klas. Alfred is in ieder geval een blijvertje in het Bakelse gezin. “Hij blijft zeker hier. Hij en de kippen doen het goed samen.”

Eendje Alfred toen hij net uit het ei kwam (foto: Marjan van de Burgt) vergroot

