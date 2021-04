Zeker 200.000 euro schade bij skibaan Uden: 'Mensen hadden brok in de keel'

De brandweer is ter plekke bij de skibaan (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Meerdere vrijwilligers hadden vrijdagmiddag even een 'brok in hun keel' toen ze naar de grote brand bij skibaan De Schans in Uden stonden te kijken. Dat vertelt voorzitter van de skiclub Arno Mertens aan Omroep Brabant. Hij schat dat er zeker voor twee ton aan schade is. "Het zal jaren duren voordat dit weer is hersteld."

De brand bij de skibaan De Schans in Uden trok vrijdagmiddag veel bekijks. "Iedereen in Uden en daarbuiten heeft de zwarte rook wel gezien", vertelt Mertens. "De brand is linksboven bij de lift ontstaan. Gelukkig was de brandweer zeer snel ter plaatse en zijn ze uitgerukt met groot materiaal. Ze hebben zelfs de crashtender van de vliegbasis (Volkel, red.) hier ingezet."

Mertens legt uit dat er kunststofmatten in brand zijn gevolgen. "Daaronder ligt kunstgras en folie. En dat heeft ook vlam gevat. Twee van de drie banen zijn voor zo'n zestig procent verloren. Dat zal minimaal 200.000 tot 300.000 euro gaan kosten om te repareren. En dan zijn de opruimkosten van het bluswater nog niet meegerekend. Wij weten nog niet hoeveel dat gaat kosten."

"Die moesten wel even een traantje wegpinken."

Het grote geluk was dat de brand al snel werd ontdekt. "Een paar vrijwilligers waren al snel ter plaatse. Ik was iets later. Maar ik zag dat enkele vrijwilligers die al lang lid zijn behoorlijk geschrokken waren. Die moesten wel even een traantje wegpinken."

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Zo doet de politie onderzoek naar mogelijke brandstichting. "De brand brak uit in de buurt van een schakelkastje. Wij weten niet hoe het is ontstaan. Er zijn wel camerabeelden aan de politie gegeven."

Bij de brand kwam veel rook vrij. vergroot

Dit jaar bestaat de skiclub veertig jaar. Dit is dus geen leuk jubileum. "Het is de eerste keer dat het zo misgaat. Er zijn weleens wat kleine dingetjes gebeurd, maar dit hebben wij nog nooit gemaakt. Zelf ben ik al meer dan vijftien jaar lid en sinds drie jaar ben ik ook voorzitter. Maar er zijn ook leden die al dertig jaar lid zijn en veel vrije tijd in de club steken om alles te onderhouden."

"Het probleem is dat je niet zo nieuwe materialen kan bestellen."

Alles lijkt gerepareerd te kunnen worden, maar dit zal dan wel jaren gaan duren. "Eén baan is nog goed, wel moet de lift nog worden gemaakt. Maar dit gaat veel tijd kosten. Het probleem is dat je niet zo nieuwe materialen kan bestellen. Het duurt maanden voor het wordt geleverd."

Wel verwacht Mertens dat de club het zal overleven. "Dat zal nog wel meerdere jaren gaan duren. Hopelijk komen er nog een paar meevallers."

