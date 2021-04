FC Den Bosch scoort zes keer, FC Eindhoven wint zonder Brandts

Dion Malone van NAC Breda in duel (foto: OrangePictures). vergroot

FC Den Bosch en FC Eindhoven boekten een opvallende zege in hun 34e wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De Bossche ploeg won met 2-6 bij het eveneens laaggeklasseerde FC Dordrecht en FC Eindhoven zegevierde direct na de trainerswissel met 3-0 over Jong Ajax. NAC kwam vrijdagavond niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Roda JC en zag Graafschap en Almere City uitlopen in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie.

De Bredase ploeg kwam driemaal terug van een achterstand. Lewis Fiorini, Mounir El Allouchi en Mario Bilate doelpuntten aan NAC-zijde.

Overige wedstrijden

Bij hekkensluiter FC Den Bosch scoorde Ringo Meerveld in zijn eentje driemaal. Twee van de andere treffers tegen FC Dordrecht kwamen op naam van Jizz Hornkamp.

Helmond Sport kon het officieuze kampioenschap van SC Cambuur niet voorkomen. De Helmonders verloren in Friesland met 4-1. Door dit resultaat kan Cambuur de eerste of tweede plaats - en daarmee directe promotie - nauwelijks ontgaan.

TOP Oss leek op een nederlaag af te stevenen in de thuiswedstrijd tegen MVV, maar Philippe Rommens maakte er in de 86e minuut 2-2 van. FC Eindhoven nam eerder deze week afscheid van Ernie Brandts. De trainer wordt afgelost door oud-ploeggenoot Jan Poortvliet en die zag zijn ploeg een overtuigende 3-0 zege boeken op Jong Ajax. Beide ploegen blijven overigens onderin 'hangen'.

