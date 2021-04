Coronanieuws: acht reizigers Rhodos-proefvakantie in quarantaine

09.30

Het concert dat Racoon 7 mei in de Brabanthallen in Den Bosch geeft, is uitverkocht. De Zeeuwse band meldt dit op zijn site. Het is voor mensen die een kaartje hadden willen kopen, nog wel mogelijk zich op een wachtlijst laten te plaatsen. Het concert is een Fieldlab-evenement, waarvoor het publiek zich vooraf negatief moet laten testen. De 3500 bezoekers hoeven tijdens het concert de anderhalve meter afstand niet in acht te nemen. Ze kunnen staan of zitten waar ze willen.