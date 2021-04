Drugsfamilie opgepakt in Bergen op Zoom

Een jongen, vier mannen en een vrouw uit Bergen op Zoom zijn begin deze maand en eind maart aangehouden op verdenking van onder meer handel in verdovende middelen en witwassen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De aangehouden jongen is 17 jaar oud. Twee van de vier gearresteerde mannen zijn 30 jaar oud, de twee andere mannen 27 en 52 jaar oud en de aangehouden vrouw is 56 jaar oud.

De recherche heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan in twee huizen in Bergen op Zoom. Vijf van de zes verdachten zijn volgens de politie familie van elkaar.

Drie op vrije voeten De politie en het Openbaar Ministerie verdenken de zes ervan al jaren in verdovende middelen te handelen in onder meer Bergen op Zoom, Hoogerheide, Putte, Roosendaal en Tholen.

De vrouwelijke verdachte is inmiddels op vrije voeten. De 17-jarige verdachte is, met een enkelband, ook vrijgelaten en de 52-jarige verdachte is eveneens op vrije voeten. "Maar hij is nog wel verdachte", benadrukt een politiewoordvoerder. De drie andere verdachten zitten nog vast in verband met het onderzoek. De recherche doet verder onderzoek.