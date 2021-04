Wachten op privacy instellingen... Modelbouwclub De Wissel na 44 jaar op dood spoor, geen plek meer in Oss (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Modelbouwclub Oss

Alles wat Willie de Kort en zijn collega-bouwers in 44 jaar eigenhandig hebben gebouwd moeten ze afbreken. Modelbouwvereniging De Wissel in Oss is ruim drie jaar op zoek geweest naar een nieuw betaalbaar onderkomen. Maar ze kunnen nergens terecht. "Alle seinen staan op rood", zegt Wilie. "Het is om te huilen."

Drie jaar geleden moest de club na 35 jaar plotseling de kelders van Theater De Lievekamp verlaten. Het huurcontract werd door de directie van het theater eenzijdig opgezegd. Toen was er nog een tijdelijke oplossing. Bij de FoodLoods op industrieterrein de Angelenweg kreeg De Wissel een ontheffing voor 2 jaar, om een verdieping te gebruiken. Dat mocht maar tijdelijk van de gemeente Oss, omdat een vereniging met een sociaal karakter niet op een industrieterrein thuis hoort. Die tijd is nu bijna om.

"Je krijgt gegarandeerd ruzie met je vrouw als je hier mee komt aanzetten"

"Ik was 14 toen ik bij de club kwam, toen zaten we nog in een oude kerk", vertelt Willie in de ruimte boven de FoodLoods. Het plan voor de treinbaan met alle landschappen en huisjes hangt aan de muur, maar als je om je heen kijkt is er al veel afgebroken en staat de ruimte vol met dozen met spoorrails en elektronica.

"Er gaat heel veel naar de stort, want deze bouwwerken zijn veel te groot voor ergens op zolder. Bovendien krijg je gegarandeerd ruzie met je vrouw als je hier mee komt aanzetten", roept er een clubgenoot uit de verte.

Willie de Kort met het Van Gend en Loos gebouw dat hij minutieus nabouwde (foto: Jan Peels) vergroot

"Dit is een ramp"

Willie en zijn zeventwintig collega-bouwers hebben alles geprobeerd om een nieuw onderkomen te vinden, maar zonder resultaat. "Tot op heden zijn de reacties vanuit de lange lijst mensen die we hebben benaderd ronduit bedroevend. We hebben twee reacties gekregen, waarbij één reactie met slechts één woord. Er stond 'jammer' wel heel erg kort was", zegt Willie.

"We kregen wel een gratis gebouw aangeboden, maar dat moest dan wel voor heel veel geld op een andere plek gezet worden. Dat is niet te betalen voor ons clubje", vertelt hij. "De gemeente doet ook niks. Er is blijkbaar geen levensvatbaarheid meer voor De Wissel in Oss."

De vereniging heeft daarom onlangs besloten dat de enige uitweg is om De Wissel op te heffen. "Een ramp", is de korte samenvatting van Willie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.