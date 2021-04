Politie achtervolgt man die onder invloed van drugs in gestolen auto rijdt

Foto: Wijkagenten Etten-Leur (Twitter). vergroot

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Etten-Leur een 30-jarige man achtervolgd en opgepakt. De verdachte reed over de Concordialaan in een gestolen auto terwijl hij onder invloed was van drugs. In de auto lag een alarmwapen. De man zit nog vast.

Ista van Galen Geschreven door

De politie zag iets na middernacht een witte Volkswagen rijden die als gestolen stond gesignaleerd. Daarop besloten de agenten de achtervolging in te zetten. De politie spreekt van een 'stevige' achtervolging.

Ongeldig rijbewijs

Tijdens de achtervolging crashte de auto tegen een boom, waarop hij stil kwam te staan. Het rijbewijs van de verdachte bleek ongeldig verklaard. De agenten vonden in de auto ook een alarmpistool dat niet van echt te onderscheiden was.

De verdachte is aangehouden en wordt zaterdag door de recherche gehoord.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.