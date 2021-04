Guus en Frank treden op voor Wim, Máx en de prinsessen: 'Dat wordt tof'

Guus Meeuwis met The Streamers (foto: screenshot) vergroot

Guus Meeuwis en Frank Lammers hebben het voor elkaar gekregen. Ze mogen op Koningsdag een optreden verzorgen binnen de hekken van paleis Noordeinde, de ‘werkplaats’ van koning Willem Alexander.

“Dit is toch vet?! Geweldig”, zo reageerde Frank zaterdag in Graat&De Laat, het weekendradioprogramma van Omroep Brabant. De veelzijdige acteur uit Mierlo is in deze coronatijd blij met elke kans om zich - desnoods gratis - te manifesteren. Schouwburg en concertzalen gaan tegenwoordig hoogstens mondjesmaat open.

Sinds kort is Frank manager van The Streamers. Het is deze gelegenheidsformatie die op de heilige paleisgrond haar kunsten mag vertonen. Zanger Guus maakt ook deel uit van deze band, die onlangs in Carré al haar opwachting mocht maken. Het Koninklijk Huis heeft hiervan blijkbaar genoten. Het waren dan ook niet de minste Nederlandse zangers en zangeressen die zich die avond mochten uitleven: Kraantje Pappie, Suzan & Freek, VanVelzen, Davina Michelle, Paul de Leeuw en Danny Vera. En Tilburger Guus dus.

Smaak te pakken

Het gezelschap kreeg zo de smaak te pakken dat er een verzoek werd ingediend om voor de koninklijke familie te mogen optreden. Volgens Lammers waren de afspraken om in Den Haag een show op te gaan voeren, zo geregeld. Guus stond ook te kijken van de royale gastvrijheid van Willem Alexander en de zijnen. “We gaan het supercoronaproof doen”, zei hij vrijdagavond in het RTL-praatprogramma Beau.

Het mooie is dat de koning, Máxima en de drie dochters beloofd hebben dat ze langskomen. Als ze terugkeren van de viering van de verjaardag van de vorst, eerder die dag in Eindhoven. Waar Frank nu het meest naar uitkijkt, vroeg Christel de Laat naar de bekende weg. “Naar Máxima natuurlijk. Ik weet niet of ze kan zingen, maar ze kan wel dansen, dat heb ik wel eens gezien”, zo zegt de Mierlonaar.

'Wordt echt tof'

Volgens Guus is er in ieder geval een ‘meet and greet’ gepland. “We gaan ze ontmoeten, dat wordt echt tof. Misschien mogen we ook wel met de dochters op de foto”, droomt Frank hardop.

Het optreden is binnen en niet buiten de hekken, omdat er anders te veel publiek op paleis Noordeinde zou afkomen. Maar het wordt geen besloten feest. The Streamers heet niet voor niets zo: het concert is van begin tot eind thuis of waar dan ook door iedereen te volgen, via een livestream.

“Eerst Carré, nu vóór het paleis Noordeinde. Kan het veel beter?”, vroeg Christel de Laat ook aan Frank. “Ik weet het niet. De maan misschien. Of bij jou in de achtertuin?” Aan Christel zal het niet liggen, die legt graag contact met de manager Frank Lammers om dit in haar eigen paleistuin mogelijk te maken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.