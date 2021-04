Studenten bestoken Efteling met vragen: 'Stop alsjeblieft met bellen'

Foto: archief vergroot

De Efteling wordt bestookt met vragen van mbo-studenten die een opleiding volgen voor administratief medewerker. Voor een proeftoets van de Stichting Praktijkleren moeten studenten doen alsof ze bij de afdeling Personeelszaken van het pretpark werken. Het is de bedoeling dat ze informatie zoeken op de website van de Efteling, maar studenten bellen of mailen massaal naar het pretpark.

De stichting heeft inmiddels een duidelijke waarschuwing op haar website gezet: "Efteling niet benaderen!"

Stichting Praktijkleren ontwikkelt praktijkgerichte examens en leermiddelen voor mbo-studenten. Voor de opleiding secretariële beroepen heeft de stichting een 'Proeftoets Efteling' gemaakt. Studenten moeten daarvoor informatie opzoeken op de website van de Efteling en vervolgens een rollenspel voorbereiden alsof ze op de afdeling Personeelszaken van het attractiepark werken.

Maar in plaats van de informatie op te zoeken, benaderden veel studenten de Efteling via mail, Facebook of Twitter of de Efteling-chat.

Overbelasting netwerk

Bij de proeftoets is daarom een waarschuwing gezet voor studenten en docenten. Daarin wordt benadrukt dat de situaties en medewerkers die in de toets worden genoemd, niet echt bestaan. "Het is NIET de bedoeling dat studenten de Efteling gaan bellen, de Efteling-chat gebruiken of vragen stellen via social media om van de Efteling informatie te achterhalen. De Efteling meldt overbelasting van hun netwerk door studenten die niet zelf de informatie op de website zoeken", zo valt in de waarschuwing te lezen.

Volgens John Mulder, directeur van Stichting Praktijkleren, is deze toets gemaakt in samenwerking met de Efteling. "Het was niet zo dat ze niet op de hoogte waren. Maar in het schrijven van de opdracht is wellicht iets verkeerd gegaan. De Efteling wilde daarom met ons kijken naar een manier om dit in de toekomst te voorkomen."

Fictie en werkelijkheid door elkaar

"Dat dit een keer gebeurt is heel logisch. Sommigen zijn zo enthousiast bezig en willen lekker aan de slag. Soms worden fictie en werkelijkheid dan door elkaar gehaald en neemt diegene contact op met de Efteling."

Volgens de directeur is het niet echt zo dat het netwerk van de Efteling echt overbelast is geraakt. "Dat staat er meer om studenten af te schrikken en om duidelijk te zeggen dat ze niet de Efteling moeten contacteren. Er is absoluut geen sprake van dat de boel bij de Efteling echt overbelast is geweest." De Efteling zegt ook niets te weten van een overbelasting van het systeem door enthousiaste studenten.

