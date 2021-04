Man rijdt met kapotte verlichting en wordt opgepakt voor drugshandel

Archieffoto vergroot

De politie heeft in Rijen een man aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. In zijn auto werd cocaïne en een aanzienlijk geldbedrag gevonden. De man viel op doordat hij een deel van zijn autolampen ontbrak. Het gaat om een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt zaterdag verhoord.

Agenten zagen de man vrijdag rond half vijf 's avonds rijden op de Oosterhoutseweg. De man werd aan de kant gezet voor controle. Hij droeg ook geen gordel en had geen rijbewijs of andere vorm van legitimatie bij zich.

Drugs verstopt in auto

De agenten besloten de auto verder te onderzoeken en vonden een flink geldbedrag. Ook vonden ze meerdere zakken met daarin kleinere zakjes, ook wel ponypacks genaamd, met drugs verstopt in de auto. Daar zat vermoedelijk cocaïne in.

De auto bleek niet van de bestuurder te zijn, maar van een 20-jarige man uit Amsterdam. Die zou al vaker betrokken zijn geweest bij drugshandel en witwassen.

Nachtje in de cel

De agenten besloten de man aan te houden en de auto in beslag te nemen. De verdachte heeft een nacht in de cel geslapen en wordt zaterdag gehoord.

