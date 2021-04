Grote brand in Achtmaal onder controle, flinke schade aan woonboerderij

De brandweer bezig met het blussen (foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant). vergroot

In een boerderij aan de Minnelingsebrugstraat in Achtmaal is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd rond tien voor drie gemeld. Er was niemand in het woongedeelte van het pand toen daar de brand ontstond. Om kwart over vier was de brand weer onder controle.

Er is een dikke zwarte rookpluim te zien, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het advies is om uit de rook te blijven.

De huisdieren die binnen waren, zijn op tijd in veiligheid gebracht. Twee schuren zijn, dank zij de 'gunstige' wind, vooralsnog ook gered. Er zijn brandweerwagens uit Rijsbergen, Roosendaal, Rucphen en Zundert ingezet. Ook is hulp geboden uit België. Tegen kwart over drie werd gemeld dat het om een grote brand ging. Over de oorzaak is nog niets bekend. Voor de bewoners is stichting Salvage ingeschakeld om hen bij te staan.

Het pand staat in het buitengebied en hier is het blussen van een brand volgens de Veiligheidsregio wegens mogelijk watertekort altijd een extra uitdaging. Om die reden is de brandweer met extra waterwagens ter plaatse.

Brand onder controle

Om kwart over vier is het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer blijft er wel nog om na te blussen. Volgens de Veiligheidsregio heeft het huis aanzienlijke schade.

