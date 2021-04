Judoka Van Dijke pakt Europese titel in klasse tot 70 kilogram

Sanne van Dijke in actie tegen Lara Cvjetko uit Kroatië in de halve finale (foto: ANP). vergroot

Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther heeft de finale van het EK Judo gewonnen. De 25-jarige judoka versloeg de Française Margaux Pinot.

Van Dijke, die uitkomt in de klasse tot 70 kilogram, verzekerde zich eerder op de dag van een plek in de finale door van de Kroatische Lara Cvjetsko te winnen in de halve eindstrijd.

De EK in Lissabon was het laatste meetmoment in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Een directe concurrent voor dat ticket, Kim Polling, plaatste zich ook voor de laatste vier. Ze liet echter vanwege een elleboogblessure verstek gaan voor de strijd om brons.

Olympische Spelen

Van Dijke en Polling zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment. Nederland mag per gewichtsklasse en geslacht slechts één judoka afvaardigen. Volgende week maakt een speciale selectiecommissie een keuze, wie mag er naar Tokio?

Van Dijke bezet de vijfde plaats op de mondiale ranglijst. Eerder in het toernooi was ze te sterk voor de Turkse Minel Akdeniz en Anka Pogacnik uit Slovenië.

