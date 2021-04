Brabants lekkerste asperges komen van kwekerij Gubbels uit Helvoirt

Ton en Walter Gubbels krijgen de eerste prijs overhandigd (foto: Brabants Asperge Genootschap). vergroot

Het witte goud van Walter Gubbels en zijn familie uit Helvoirt is uitgeroepen tot het lekkerste en het mooiste van heel Brabant. Dat bepaalde het Brabants Asperge Genootschap zaterdag. En dat asperges telen zit Walter in het bloed, want zijn familie doet het al vijf generaties lang.

De wedstrijd voor de lekkerste Brabantse asperge wordt ieder jaar aan het begin van het officiële aspergeseizoen gehouden. Telers vanuit de hele provincie kunnen in april hun beste en mooiste asperges inzenden. Wil van Brunchem zit in het bestuur van het Genootschap en is vrijdagavond de asperges bij de telers gaan ophalen.

"Al die asperges worden bereid op dezelfde locatie", vertelt Van Brunchem. "Daar worden ze allemaal op precies dezelfde wijze geschild en gekookt in pannen met allemaal precies evenveel water. Zo hebben alle producten een gelijke kans."

"Er moet geen enkele sprake zijn van partijdigheid."

Een zevenkoppige jury proeft alle asperges en beoordeelt ze onder meer op smaak, geur, beet en kleur. "De andere bestuursleden en ik hebben natuurlijk niets geproefd", zegt Van Brunchem stellig. ‘’Wij moeten wel objectief blijven en niemand mag denken dat er sprake is van partijdigheid."

Uiteindelijk kwam er één grote winnaar naar voren: aspergekwekerij Gubbels. Door de coronamaatregelen kon de winnaar niet op de plek van de proeverij aanwezig zijn. Maar na afloop ging de voorzitter van het Brabants Asperge Genootschap persoonlijk langs bij de winnaar. Daar overhandigde hij de trofee.

"Mijn familie kweekt als sinds 1850 asperges."

"Het is natuurlijk geweldig dat we gewonnen hebben’’, zegt Walter Gubbels trots. "Maar ik had heel veel vertrouwen in het product. Ik heb met een hele club mensen al onze soorten voorgeproefd en daar kwam er eentje uit als de beste. Die hebben we ook ingestuurd."

Het is voor Walter niet de eerste keer dat zijn asperges er met de winst vandoor gaan. Het bedrijf won in 2005 en 2013 ook goud. "Het is wel typisch dat er elke keer precies acht jaar tussen zit voordat we weer winnen. Maar we zijn het eerste bedrijf dat al drie keer de beste is. Mijn familie doet dit al sinds 1850 en ik ben heel erg trots."

