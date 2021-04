Man neergestoken in Den Bosch, slachtoffer met ambulance naar ziekenhuis

De politie deed onderzoek en zette de omgeving van de Daviottenweg in Den Bosch na de steekpartij af (foto: Bart Meesters). vergroot

Een man is zaterdagnacht neergestoken in een gebouw aan de Daviottenweg in Den Bosch. Dit gebeurde rond halfdrie 's nachts. Volgens een ooggetuige wonen in dit gebouw arbeidsmigranten.

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de ooggetuige zou de man in zijn been zijn geraakt en niet in levensgevaar zijn. "Na de steekpartij werd een andere man in het gebouw aangehouden."

Beide mannen zouden bewoners van het gebouw zijn.

Tijdelijke opvang

Voor de acht arbeidsmigranten die na de steekpartij nog in het gebouw aanwezig waren, is door de gemeente tijdelijke opvang geregeld zodat de politie - die met meerdere eenheden naar de Daviottenweg kwam - onderzoek kon doen.

"De omgeving van het gebouw en de Daviottenweg werden vervolgens afgezet met lint", laat de ooggetuige weten.

De steekpartij in Den Bosch vond rond halfdrie 's nachts plaats (foto: Bart Meesters). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.