Wie nam initiatief omstreden 538-feest? Burgemeester al weken op de hoogte

Vanaf het moment dat bekend werd dat er op 24 april een feest met 10.000 bezoekers gehouden gaat worden in Breda, ligt het evenement onder vuur. Ook de politiek roert zich, want: hoe lang was de gemeente al op de hoogte van dit plan, en wiens idee was het eigenlijk? Waar Paul Depla dinsdag tegenover de gemeenteraad van 'onverwacht nieuws' sprak, blijkt na onderzoek van Omroep Brabant dat de gemeente al weken op de hoogte was. Volgens radiozender BNR was het zelfs burgemeester Depla die vroeg om een testevenement in zijn stad.

538 Oranjedag is niet het eerste experiment van Fieldlab, maar wel het grootste. Bedoeld om te kijken wat er weer mogelijk is als de coronaregels deels losgelaten worden. De horeca in Breda reageerde direct afkeurend op de plannen. Zo balen cafés dat ze nog steeds dicht zijn, maar een groot event wél kan. De politiek voelt zich gepasseerd en een arts van het Amphia ziekenhuis is een petitie tegen het feest gestart, deze is al meer dan 170.000 keer ondertekend.

Wat gebeurde er de afgelopen weken? Een tijdlijn:

15 februari - Enthousiasme

Burgemeester Paul Depla van Breda laat in februari op Twitter weten erg enthousiast te zijn over de Fieldlab-experimenten. "Belangrijk om te leren hoe we de weg naar #backtolive veilig kunnen bewandelen. Benieuwd naar volgende experimenten", zo schrijft hij.

29 maart - 'Lijst bekendgemaakt'

Anderhalve maand later. Volgens de gemeente Breda is dit het moment waarop duidelijk werd dat er een groot evenement van Radio 538 in de stad georganiseerd zou worden. "Deze dag heeft het kabinet de lijst bekendgemaakt waarin duidelijk werd dat 538 het evenement was dat in Breda als Fieldlab zou plaatsvinden", zo schrijft een woordvoerder.

6 april - 'Goedkeuring lokaal gezag'

De regering laat aan de Tweede Kamer weten dat er in de maanden april en mei grote Fieldlab experimenten aankomen. Maar, zo schrijft minister De Jonge: "Deze opschalingstesten zullen pas na goedkeuring van het betrokken lokaal gezag worden gestart." Breda wordt nog niet genoemd, het aantal van 10.000 bezoekers ook niet.

8 april - Evenementenvergunning

Er wordt een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente Breda voor 538 Oranjedag op het Chasséveld. "Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen liggen niet ter inzage", zo staat er te lezen. En: "Op de aanvraag moet nog een beslissing worden genomen."

13 april - 'Onverwachts nieuws'

De 'goedkeuring van het lokaal gezag' lijkt in orde. In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer schrijven staatssecretaris Keizer en minister van Engelshoven dat de grote Fieldlabs eraan komen. Over aantallen bezoekers nog steeds geen woord. Ze schrijven: "De sector heeft een beperkte lijst van projecten aangeleverd. Deze lijst is tot stand gekomen met medewerking van de veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad en de gemeenten."

's Avonds na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge komt het nieuws over 538 Oranjedag naar buiten. In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Paul Depla: "Ik hecht er veel waarde aan om u hier zelf over te informeren. Enerzijds omdat dit nieuws is dat onverwachts komt. En anderzijds omdat de periode in aanloop naar het Fieldlab Evenement heel kort is. Op beide factoren hebben wij als gemeente weinig tot geen invloed gehad, gezien het feit dat het ministerie van VWS de agenda voor deze experimenten voorlegt en het Kabinet deze vaststelt."

Wiens idee was het nou?

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Breda trekt kort daarop aan de bel. Ze wil weten waarom de raad niets gevraagd is over deze plannen. "We hebben een tijdje geleden met de burgemeester afgesproken dat hij ons vooraf mee zou nemen in coronamaatregelen en het loslaten daarvan", zo schrijft de partij in raadsvragen. Nu blijkt dat er op 29 maart al een lijst met evenementen was en er op 8 april een vergunningsaanvraag lag, lijkt die vraag gerechtvaardigd. Immers, de raad hoorde op 13 april voor het eerst over 538 Oranjedag.

Ook is de vraag wiens idee het nou precies was om dit feest te organiseren. Depla op Twitter op 13 april: "Dit gebeurt op verzoek van Kabinet." Depla op 14 april: "We zijn benaderd door Fieldlab." Maar een tweet op 15 april wekt juist weer de suggestie dat geïnteresseerden zich zelf konden melden: "Zowel NAC als horeca hebben ook geprobeerd een Fieldlab te krijgen." En het kabinet schreef eerder dat de veiligheidsregio’s en gemeenten samen een lijst samengesteld hadden.

Radiozender BNR meldt zondag op basis van 'ingewijden' dat het Depla zelf was die aangaf graag een testevenement in zijns stad te willen. De gemeente Breda laat desgevraagd weten dat het initiatief voor het evenement van Fieldlab, en dus niet van de gemeente Breda kwam. Maandag moet burgemeester Depla zich verantwoorden tegenover een boze gemeenteraad in een extra debat.

