Snollebollekes treedt op tijdens 538 Oranjedag ondanks commotie

Als de 538 Oranjedag op zaterdag 24 april in Breda doorgaat dan treedt Snollebollekes op zoals gepland. De enorme steun voor de petitie van een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda tégen het evenement brengt hier volgens het management van de artiest uit Best geen verandering in, zo laat ze zondagochtend aan Omroep Brabant weten. "Het is niet aan ons, maar aan 538 of dit evenement doorgaat", zegt ze.

De manager noemt het testevenement belangrijk voor de evenementensector. "We moeten het toch weer een keer gaan proberen", stelt ze. Toen we hoorden dat bezoekers getest zouden worden en dat ze niet allemaal anderhalve meter afstand hoefden te houden - wel belangrijk wanneer je met z'n allen van links naar rechts wilt - hebben we toegezegd te komen. En daar houden we ons aan."

Snollebollekes krijgt voor het optreden op de 538 Oranjedag niet betaald, benadrukt zijn manager. "Dit valt onder de noemer promotie", geeft ze aan. Contact met andere artiesten over wel of niet optreden in Breda is er volgens haar niet geweest. Met tienduizend bezoekers wordt de 538 Oranjedag het grootste Fieldlab-testevenement in Nederland tot nu toe.

Zondagochtend voor negen uur was de petitie van de arts van het Amphia Ziekenhuis al meer dan 100.000 keer ondertekend. Inmiddels is de website overbelast. De zorgmedewerkers willen dat het evenement op 24 april wordt afgelast. Ze voeren actie onder het motto: 'Tienduizend feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop. Stop dit evenement!'.

