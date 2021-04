Medewerkers Amphia starten petitie tegen 538-feest: 'De zorg geminacht'

Plezier voor de bezoekers, woede bij de zorgmedewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda. vergroot

Medewerkers van het Amphiaziekenhuis in Breda zijn een petitie gestart waarmee ze protesteren tegen de komst van het 538-feest Oranjedag in Breda. "Met 538 de zorg geminacht", luidt de naam van de petitie die zaterdagmiddag rond vier uur al meer dan duizend keer getekend was.

Malini Witlox Geschreven door

De zorgmedewerkers willen dat het evenement wordt afgelast omdat de zorg al zwaar onder druk staat. "10.000 feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop."

Bezorgde chirurg

De petitie is geen formeel initiatief van het ziekenhuis. Rogier Crolla is initiatiefnemer van de petitie. Hij werkt als gastro-intestinaal en oncologisch chirurg in het ziekenhuis.

De petitie is opgesteld namens 'verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijst, hun naasten en anderen'. De chirurg wilde zelf geen verdere toelichting geven en verwijst naar de communicatieafdeling.

Woordvoerder Mark van Hassel zegt dat het Amphia zich herkent in de actie. "De petitie gaat hard, daar kunnen we niet omheen."

Overbelast personeel

Het ziekenhuispersoneel maakt zich zorgen, weet de woordvoerder. "We hebben bij de Bredase burgemeester ook aandacht voor het probleem gevraagd. Ons ziekenhuis is vanwege corona volledig afgeschaald voor de reguliere zorg. Ons personeel wordt al flink belast." Vanwege corona worden niet-spoedeisende operaties in het ziekenhuis al bijna een jaar uitgesteld. Artsen beoordelen continu of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden.

Drugs en alcohol

Het 538-feest kan voor nog meer druk op het ziekenhuispersoneel zorgen. "Als mensen drugs gebruiken of te veel alcohol kan dat zorgen voor een toestroom van patiënten. We moeten mensen weghouden van het ziekenhuis, dus hebben wel moeite met zo'n feest."

Ook de politie heeft bedenkingen bij het feest. "Wij maken ons ernstig zorgen over de korte voorbereidingstijd en de veiligheid en gezondheid van bezoekers, beveiligers, zorgpersoneel, hulpverleners en onze overbelaste (niet gevaccineerde) politiemensen," stelt de politiebond afdeling Zeeland-West-Brabant.

Populair

Op de Fieldlabs is ook veel kritiek omdat er veel overheidsgeld in zit, terwijl maar een beperkte groep mensen ervan kan profiteren. Bijna een miljoen mensen probeerden een kaartje te krijgen voor het evenement. Er werd geloot en de kaartjes worden voor duizenden euro's verhandeld op internet.

Maandag is er op verzoek van verschillende lokale politieke partijen een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement. De gemeente moet de vergunning nog toekennen.

Update: zaterdag rond 20.00 uur was de petitie al 25.000 keer getekend.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.