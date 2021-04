Politiebonden noemen 538 Oranjedag 'groot risico voor openbare orde'

De afdeling Zeeland-West-Brabant van de Nederlandse Politiebond noemt de 538 Oranjedag komende zaterdag in Breda 'een groot risico voor de openbare orde en veiligheid'. De vakbond wijst ook op de gevaren voor de gezondheid van hulpverleners wanneer het testevenement doorgaat.

"Politiemensen staan onder druk en zijn nog steeds niet gevaccineerd", reageert de bond op Twitter. "Er hoeft maar iets fout te gaan en de ziekenhuizen kunnen niet de eerste hulp verlenen die nodig is." De bond geeft aan dat ze 'wel achter het goed gecoördineerd opengaan van (kleinschalige) initiatieven met een lager veiligheids- en gezondheidsrisico' staat.

Maarten Brink, voorzitter van politiebond ACP Zeeland-West-Brabant, is het met zijn collega's eens, zo laat hij zondag aan Omroep Brabant weten.

Rond het grootste Fieldlab-experiment tot nu toe in Nederland is veel commotie ontstaan nadat een arts van het Amphia-ziekenhuis in Breda een petitie startte tegen het doorgaan van het evenement.