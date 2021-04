Breda wil van het kabinet horen of 538 Oranjedag kan doorgaan, SP is tegen

Koningsdag in Breda in 2017 (foto: Erald van der Aa) vergroot

De gemeente Breda wacht op een antwoord van het kabinet, nu er hevige discussie is ontstaan over de 538 Oranjedag die daar zaterdag 24 april zou moeten plaatsvinden. De SP zegt als eerste fractie in de gemeenteraad dat het feest zo niet kan doorgaan.

"Als Breda willen we helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de Fieldlabs", legt een woordvoerster van de gemeente uit. "Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Dit is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee. Daarom hebben we ja gezegd op de vraag of we gaststad willen zijn van het onderzoek met de 538 Oranjedag."

'We zien de maatschappelijke onrust'

Maar de woordvoerster benadrukt ook de huidige maatschappelijke onrust te zien. "We zien ook de handtekeningen onder de petitie. Het kabinet is initiatiefnemer van de Fieldlabs. Daarom hebben we bij het kabinet de vraag voorgelegd of het er nog steeds achter staat om dit onderzoek zo te laten plaatsvinden. We wachten op een antwoord."

Volgens de Bredase SP kan het college van burgemeester en wethouders niet anders dan het het 538-feest met 10.000 mensen op het Chasséveld afblazen. "Als het college zelf niet tot dit inzicht komt, dan roept de SP andere partijen op zich ook hierover maandagavond uit te spreken tijdens de extra raadsvergadering.

'Opgestoken middelvinger'

“Wij zijn zeker niet tegen een feestje, maar dan wel voor en door Bredanaars en vooral op een verantwoorde manier”, benadrukt SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. “Dit feest door 538 midden in ons centrum is een opgestoken middelvinger naar onze zorg, horeca en al die Bredanaars die al meer dan een jaar gebukt gaan onder de strenge coronamaatregelen.”

Als het feest alsnog moet worden afgeblazen, zijn de gevolgen wat de SP betreft 'volledig voor rekening van het college'. "Het college heeft zelf besloten de gemeenteraad niet van te voren te informeren”, legt Verdaasdonk uit. “Jammer, want dat dit besluit slecht zou vallen in onze stad, hadden wij van tevoren kunnen vertellen.”

Los van een klap in het gezicht van de zorg, de horeca en de bewoners, ondermijnt het massale 538-feest volgens de SP ook het draagvlak voor de coronamaatregelen. “Kort geleden nog hadden we een debat met burgemeester Paul Depla over het coronabeleid en dat alles staat of valt met draagvlak. Het draagvlak voor dit 538-feest onder Bredanaars is nihil, dus het afblazen van dit feest lijkt ons het enige juiste besluit.”

