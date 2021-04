Judoka Meyer verliest in strijd om Olympische Spelen

Judoka Roy Meyer uit Breda heeft in de kwartfinales op de EK judo verloren van zijn grote concurrent Henk Grol. Daarmee lijkt de kans op een ticket voor de Olympische Spelen verkeken.

De twee kemphanen in de klasse boven 100 kilo stonden zondag voor het eerst in hun loopbaan tegenover elkaar met als inzet deelname aan de Spelen over drie maanden. Het was dan ook een hard gevecht, waarbij Grol een vinger van Meyer in zijn oog kreeg. De twee weigerden elkaar na afloop een hand te geven en verlieten nog steeds ruziënd de judohal.