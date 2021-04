Motoragent hard onderuit bij achtervolging, voetgangster zwaargewond

Een vrouw van 56 is zondagmiddag in Zevenbergen zwaargewond geraakt, nadat ze door een vallende politiemotor werd geschept. De motoragent achtervolgde een bromfiets op de Zeedijk en ging hard onderuit na een botsing.

De agent en de voetgangster liggen in het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens de politie is de vrouw er ernstig aan toe. De agent zelf heeft enkele botbreuken. Het ongeluk zou zijn gebeurd nadat de motoragent tegen een auto botste. De brommer die door de agent werd achtervolgd, kon die auto nog net ontwijken. Waarom de brommer werd achtervolgd, wordt nog onderzocht.