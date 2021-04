Vriendinnen fietsen hartjes om plotseling overleden Claudia (21) te eren

Claudia en de hartjesroute (eigen foto, beeldbewerking: Omroep Brabant). vergroot

Totaal onverwacht werd ze uit het leven weggerukt. De 21-jarige Claudia van Lieshout uit Eindhoven kreeg eind februari een hartstilstand. Als eerbetoon fietsten studenten van roeivereniging Thêta routes in de vorm van hartjes. "We willen iets positiefs doen."

"Het was een enorme klap. Het voelt heel surrealistisch dat we haar nooit meer op de vereniging zien", vertelt de 22-jarige Joëlla Schouwenaar, één van de initiatiefneemsters van de actie. De Eindhovense roeivereniging met ruim 500 leden richtte voor Claudia ook een gedenkplaats in. "Ze was heel erg betrokken bij iedereen op de club."

"Claudia vond het super leuk om met iedereen te fietsen, als alternatieve training voor het roeien", zegt Joëlla hoorbaar emotioneel. Zo fietste Claudia afgelopen zomer spontaan met een vriendin naar Rome. "Ook is het natuurlijk symbolisch heel erg mooi om een hartje te fietsen. Voor sommigen helpt het ook bij de verwerking van het verdriet. "Het is mooi als mensen bij het fietsen aan haar denken of het over haar hebben."

"Hele studentenhuizen, roeiploegen of disputen deden mee."

De roeivereniging werd overstelpt door het grote aantal reacties. "Hele studentenhuizen, roeiploegen of disputen deden mee. Het is heel leuk om te zien dat mensen samen meedoen", weet Joëlla, die zelf zondag ook nog ruim 50 kilometer heeft gefietst in hartjesvorm. "Dit hadden we nooit durven dromen."

Iedereen kan meedoen en zelf ook een hartje fietsen. De opbrengst van de actie gaat naar de Hartstichting. Het doel was om 5000 euro op te halen, maar na een week was het geld al binnen. Daarom mikken ze nu op 15.000 euro, waarvan al ruim 13.000 euro binnen is.

De actie duurt nog tot en met 24 april, doneren kan nog steeds. De verschillende routes zijn tussen de 13 en 200 kilometer lang.

Claudia (links) en Joanne in Rome. vergroot

Claudia kon echt genieten van fietsen. vergroot

