Na Lola, ook vermiste hond Pleun weer terug bij baasjes: 'Helemaal happy'

Het gezin van de familie Hoffmans uit Netersel is weer compleet. Nadat een week geleden hond Lola werd teruggevonden, is wonder boven wonder labrador Pleun ook weer veilig en gezond thuis. Wat er precies gebeurd is met de honden, blijft echter een raadsel.

Dochter Ruth had de moed al een beetje opgegeven, vertelt ze maandagochtend. “Ook al waren we natuurlijk nog steeds actief aan het zoeken", zegt ze. Precies een week eerder werd hun andere hond Lola gevonden, maar er was nog steeds geen enkel spoor van Pleun.

"Je gaat ook niet de hele dag thuiszitten."

“Toen we Lola vonden, rende zij achter een wit busje aan. Dat was wel heel toevallig aangezien getuigen hadden gezien dat de honden in een wit busje waren geladen. We hebben toen nog in dat gebied in Hilvarenbeek met speurhonden gezocht, maar alle sporen naar Pleun hielden op.”

Toch gaf de familie niet op en bleven ze zoeken. “We bleven aandacht op social media vragen. Ook hebben we camerabeelden opgevraagd, rondjes gereden en gezocht naar witte busjes. Ook al is dat een beetje doelloos, maar je gaat ook niet de hele dag thuiszitten”, vertelt ze.

"Een vrouw heeft Pleun op een rotonde gezien."

Ineens kwam daar zondagmiddag een telefoontje, exact één week nadat Lola was gevonden. “Een vrouw had Pleun op een rotonde gezien, 250 meter van de plek waar Lola is gevonden. Een andere voorbijganger zei meteen: Die hond ken ik. Ze hebben de hond veiliggesteld en toen hebben mijn ouders haar opgehaald.”

Pleun was absoluut niet verwilderd. “Ze was eerder dikker dan ervoor. Dus ze heeft zeker niet twee weken in de bossen geleefd. Ze zag er zelfs piekfijn uit. Lola rook zelfs naar shampoo, dus we denken dat ze door iemand zijn verzorgd en daarna zijn losgelaten. Misschien werd het ze te heet onder de voeten."

Pleun en Lola kunnen weer samen slapen (foto: privéfoto familie). vergroot

Ook dat blijft natuurlijk een theorie en geeft geen concrete antwoorden op wat er precies is gebeurd. “Konden die honden maar praten”, zegt Ruth. Voor nu genieten ze vooral van het feit dat Lola en Pleun weer veilig in hun mandjes liggen en ook de honden zijn dolblij dat ze weer bij elkaar zijn.



