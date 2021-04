'Mister PSV' Willy van der Kuijlen overleden op 74-jarige leeftijd

Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden (foto: ANP). vergroot

'Mister PSV' Willy van der Kuijlen is overleden. Dit meldt voetbalclub PSV maandagmorgen. Het clubicoon is 74 jaar oud geworden. "Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren", schrijft de club op de website. "De spits is en blijft voor altijd topscorer van PSV en de Eredivisie."

Sandra Kagie Geschreven door

308 keer trof Helmonder Willy van der Kuijlen doel in het shirt van PSV. Hij speelde in achttien seizoenen maar liefst 528 competitiewedstrijden voor de Eindhovenaren. Dit leverde hem de titel ‘Mister PSV’ op. Een eretitel die Van der Kuijlen, in de woorden van de club 'de bescheidenheid zelve', ook na zijn actieve loopbaan met verve droeg.

Eerst als jeugd- en assistent-trainer en later als scout en clubicoon. "Nooit voelt Skiete Willy zich ergens te groot voor. Zijn belangrijkste handelsmerk blijft voor altijd kappen, schieten, scoren, vooral heel veel scoren. Willy van der Kuijlen is voor altijd Mister PSV", aldus de Eindhovense club.

Van der Kuijlen was al langer ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.