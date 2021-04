'Willy van der Kuijlen, geweldige collega en grootste PSV'er allertijden'

Mister PSV Willy van der Kuijlen is op 74-jarige leeftijd overleden (foto: ANP/ VI-Images / Ronald Bonestroo). vergroot

Wanneer ze Europees speelden met PSV waren ze 'slaapmaatjes'. Willy van der Kuijlen en Willy van de Kerkhof, Helmonders onder elkaar. Jarenlang speelden ze samen. "We begrepen elkaar. En hoewel Willy niet echt een prater was, spraken we veel met elkaar." Met die woorden herinnert Willy van de Kerkhof maandag in het programma Wakker! zijn overleden voetbalcollega en vriend Willy van der Kuijlen.

Het overlijden van het PSV-clubicoon, Mister PSV, werd maandagochtend door PSV bekendgemaakt. Van der Kuijlen is 74 jaar geworden. Hij was al langer ernstig ziek.

"We bespraken alles", vertelt Willy van de Kerkhof. "Zo is een vriendschap tussen de families ontstaan." Een vriendschap die ook na de actieve voetbalcarrières van beiden bleef bestaan. De laatste tijd hadden ze volgens Van de Kerkhof weer wat meer contact omdat de kleinzoon van Van der Kuijlen bij FC Eindhoven speelde. "Dat was heel leuk."

"Een trieste dag voor de PSV-gemeenschap."

Dat zijn vriend nu is overleden, betekent in de woorden van Van de Kerkhof een 'trieste dag voor de PSV-gemeenschap'. Hij omschrijft Van der Kuijlen vervolgens als een 'geweldige voetballer met een enorm schot in de benen'.

"Een heel rustige voetballer die geen ruzie wilde. Op het veld niet, met niemand niet." De affaire met Cruijff, waardoor Van der Kuijlen niet verder kwam dan 22 interlands en waardoor hij geen enkel eindtoernooi speelde, liet hij in de woorden van Van de Kerkhof 'aan zich voorbijgaan'.

"Willy was een geweldige collega in de voetballerij. Absoluut de grootste PSV'er allertijden", concludeert hij.

