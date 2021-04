Waarom de 538 Oranjedag zwaar onder vuur lag en een Gelders festival amper

Naast de 538 Oranjedag, is er ook een groot festival in Gelderland een week later (foto: Radio 538). vergroot

Update: Maandagmiddag raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling en werd eerst duidelijk dat het feest in Breda niet doorging en kort daarna ging ook een streep door het evenement in Gelderland. De 538 Oranjedag met tienduizend bezoekers doet nogal wat stof opwaaien. Het festival stond gepland voor aanstaande zaterdag op het Chasséveld in Breda, maar maandagmiddag werd duidelijk dat Breda geen vergunning verleent. In de Gelderse Achterhoek wordt over een kleine twee weken het Startschotgala gehouden en daar is maar weinig over te doen. Wat zijn de verschillen?

Van een petitie die in korte tijd 300.000 handtekeningen kreeg tot acties van politiebonden, mogelijke protesten en een extra debat in de politiek. Het festival in Breda maakt op zijn zachts gezegd erg veel los. De opbouw was al aan de gang, maar maandagmiddag bleek dat de gemeente Breda tóch geen vergunning afgeeft.

'Hier minimaal'

Niets van dat alles vooralsnog in Gelderland, waar dus ook een flink testevenement wordt uitgerold met eveneens tienduizend bezoekers. “Er is hier wel wat kritiek geweest, maar er zijn geen petities of dergelijke geweest”, vertelt journalist Marco Loef van Omroep Gelderland. “Sommige mensen waren teleurgesteld dat de organisatie achter de Zwarte Cross zich leent voor een Fieldlab-evenement met testen. Maar het was tegelijkertijd binnen elf minuten uitverkocht. Vergeleken met de kritiek in Brabant is het hier erg minimaal.”

Zijn filosofie daarover: “Het is denk ik een verschil in mentaliteit. In de achterhoek is men vooral erg blij dat er weer iets kan. De Zwarte Cross is daarnaast een enorm fenomeen en ik denk dat zij als organisatie heel veel goodwill hebben.”

De plek waar de festivals gehouden worden, verschilt ook enorm. “De locatie hier is afgelegen, in Breda is het middenin de stad. Dat is ook een enorm verschil. Dat zal zeker meespelen”, zegt de journalist.

Hogere cijfers

Het feit dat corona ruim een jaar geleden als eerste in Brabant werd vastgesteld en dat onze provincie lange tijd het epicentrum van het virus was, is ook van belang. Ook nu zijn de cijfers in Brabant vele malen hoger dan in de rest van het land. Een vergelijking tussen Brabant en Gelderland:

Zoveel mensen werden in 24 uur tijd positief getest op corona:

Brabant: 1501 mensen

Gelderland: 951 mensen

Zoveel mensen werden het afgelopen etmaal in het ziekenhuis opgenomen:

Brabant: 32 mensen

Gelderland: 20 mensen

Zoveel mensen stierven in totaal aan de gevolgen van het virus:

Brabant: 3939 mensen

Gelderland: 1938 mensen

Ter vergelijking: In Gelderland wonen meer dan 2 miljoen mensen. In Brabant ongeveer 2,5 miljoen.

Ziekenhuis

Wat ook niet meehelpt, is dat het ziekenhuis vlakbij het Chasséveld ligt. "We hebben bij de Bredase burgemeester ook aandacht voor het probleem gevraagd. Ons ziekenhuis is vanwege corona volledig afgeschaald voor de reguliere zorg. Ons personeel wordt al flink belast", zei de woordvoerder van het Amphia Ziekenhuis eerder tegen Omroep Brabant.

En dan is er nog de Bredase horeca, die de afgelopen tijd al vaak van zich liet horen, uit onvrede omdat ze al maanden noodgedwongen op slot zitten. 'Een mes in de rug', zo voelden zij de 538 Oranjedag.

Ondanks alle kritiek probeerden toch enorm veel mensen een kaartje te bemachtigen voor het feest. Er werden één miljoen kaartjes aangevraagd. De kopers krijgen hun geld terug.

