538 Oranjedag: politiebonden beraden zich op acties

De politiebonden denken na over protestacties rondom 538 Oranjedag in Breda. Dat melden zowel Maarten Brink (politiebond ACP Zeeland-West-Brabant) als Koen Simmers (hoofdbestuurder Nederlandse Politiebond) op Twitter.

Een van de mogelijkheden is een werkonderbreking tijdens het evenement op het Chasséveld. Agenten zouden dan niet bij het evenement zijn, maar op een andere locatie actievoeren voor een nieuwe cao. Dit zegt Maarten Brink in een korte reactie aan Omroep Brabant. Die actie wordt gevoerd namens de vier politiebonden.

"Agenten zijn nog steeds niet gevaccineerd", zegt Brink als projectleider cao namens de vier politiebonden. "Wanneer het evenement zaterdag doorgaat, staan ze wel opnieuw in de frontlinie. Maar als we het willen hebben over een nieuwe cao, geeft het kabinet niet thuis. Daar willen we zaterdag aandacht voor vragen."