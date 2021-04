Ruim 300.000 handtekeningen tegen 538 Oranjedag maar kabinet wil door

Snollebollekes bij 538 Koningsdag in 2019 (foto: Tom Swinkels/FeestZoom). vergroot

Het demissionaire kabinet wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over de 538 Oranjedag in Breda komende zaterdag. Dat melden Haagse bronnen. Inmiddels hebben al ruim 300.000 mensen de petitie van medewerkers van het Amphia Ziekenhuis tegen het feest ondertekend.

Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten liggen. Maar het kabinet vindt het belang van de wetenschappelijke onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de samenleving. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van BNR.

Verschillende ministers spraken over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had getrokken over de ophef die is ontstaan.

Maandag overleg in gemeenteraad

Het kabinet gaat met Breda overleggen over de situatie. Burgemeester van Breda Paul Depla zegt zondagavond in Nieuwsuur de gemeenteraad af te wachten voordat hij een keuze maakt over het wel of niet verlenen van een vergunning voor het evenement. Die praat maandag over het plan.

"Op basis van de adviezen van de politie, gezondheidsdiensten en de gemeente ga ik kijken: is het verantwoord om het evenement vergund te krijgen?", aldus de Bredase burgemeester. Tegelijkertijd luistert Depla naar de maatschappelijke onrust en de opmerkingen van mensen die verontwaardigd zijn over het evenement. "We nemen hun zorgen serieus", zei de burgemeester.

Wachten op privacy instellingen...

'We leren ervan'

Eerder op de dag zei hij dat het raar is om als gemeente niet aan deze testevenementen mee te doen. "We willen zorgen dat we iets kunnen leren van het evenement. Want we leren ervan, niet alleen voor Breda maar voor heel Nederland. Daar willen we als stad een bijdrage aan leveren."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.