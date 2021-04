Depla over 538-feest: 'Als dit niet kan doorgaan vanwege een petitie...'

Paul Depla in gesprek met de NOS. vergroot

Burgemeester Paul Depla van Breda vindt dat het aan het kabinet is om het 538 Oranjefeest wel of niet door te laten gaan. Dat zegt hij in gesprek met de NOS. Vanwege de ervaring die kan worden opgedaan met het Fieldlab-evenement, is het volgens Depla heel raar om daar als gemeente niet aan mee te doen.

Maar ruim 200.000 mensen denken daar inmiddels anders over. Die hebben de petitie van de medewerkers van het Amphia Ziekenhuis ondertekend om het feest juist niet te houden.

Volgens Depla betekent dit dat er juist veel vragen zijn over de Fieldlab-evenementen. "Mensen begrijpen vaak ook niet waarom die fieldlabs juist nu in het kader van de bestrijding van het coronavirus door het kabinet zo belangrijk worden gevonden."

"Dat kan je alleen maar leren in de praktijk."

Met die Fieldlab-evenementen hebben wij al een tijdje ervaring opgedaan in Nederland, legt Depla uit. "Die zijn belangrijk om te leren op een veilige manier tijdens een pandemie toch naar die evenementen, zoals voetbalwedstrijden, te kunnen. Dat kan je alleen maar leren in de praktijk en dat kan je ook alleen maar leren als het virus er nog is. En dat is de reden geweest dat het kabinet heeft gezegd: na die eerste ronde fieldlabs doen wij een tweede ronde fieldlabs. In dat kader zijn er ook grotere evenementen uitgekozen zoals de Zwarte Cross, 538 Oranjedag en de Efteling."

Depla benadrukt dat die evenementen bijdragen aan de kennis waarmee het coronavirus bestreden kan worden. "En dat er dan weer op een veilige manier naar voetbalwedstrijden, popvoorstellingen en het theater kan worden gegaan. Daar heb je praktijkervaring voor nodig."

Volgens chirurg Rogier Crolla, de initiatiefnemer van de petitie, snapt het kabinet niet wat er in de ziekenhuizen gebeurt en hoe erg het daar nu is. "Maar ik ben niet diegene die dit fieldlab heeft bedacht", aldus Depla. "Dat is het kabinet in samenspraak met de Fieldlab-organisatie die daarbij worden ondersteund met een lid van het OMT namelijk Andreas Voss. Die begeleidt dat ook."

"Het zou gek zijn als wij niet mee willen doen aan het opdoen van kennis en ervaring."

Het kabinet heeft aan de gemeente Breda gevraagd of ze mee wil doen met dit initiatief, aldus Depla. "Toen hebben wij gezegd natuurlijk, want het zou heel erg raar zijn dat je als gemeente zegt, kijkend naar de doelstelling van de wet, dat wij niet mee willen meedoen aan het opdoen van kennis en ervaring om te leren hoe je in tijden van een crisis op een veilige manier evenementen kan organiseren. Zeker omdat de eerste ervaringen bij Lowlands en Nederland-Letland allemaal zeer positief waren."

Toen de gemeente Breda aangaf mee te willen doen aan een Fieldlab-experiment, wist ze nog niet welk evenement het zou gaan worden. "Voor hetzelfde geld hadden wij de horeca-evenementen gehad, ook vorige week bij het NOS Journaal al in beeld geweest."

"Waarom kan ik dan zeggen dat het hier niet mag, terwijl een vergelijkbaar evenement in Oost Gelre wel plaats kan vinden?"

Maar nu de onvrede groeit, is het dan nog verantwoord om het 538 Oranjefeest door te laten gaan? "Die vraag moet je aan het kabinet stellen", aldus Depla. "Het kabinet moet op basis van de maatschappelijke onrust uitleggen of ze dit initiatief nog wil hebben."

Depla zelf kan het evenement tegenhouden door geen vergunning hiervoor te verlenen. "Maar als ik nee zeg tegen een vergunning op basis van maatschappelijke onrust, en een week later vindt in de gemeente Oost Gelre (Gelderland, red.) een vergelijkbaar initiatief plaats genaamd de Zwarte Cross. Waarom kan ik dan zeggen dat het hier niet mag, terwijl een vergelijkbaar evenement in Oost Gelre wel plaats kan vinden? De situatie van de pandemie en de druk op de ziekenhuizen is dan exact hetzelfde. En als ik nee zeg, en een dag later vindt in Amsterdam in een stadion Ajax-AZ plaats met 7500 mensen, ook dichtbij een ziekenhuis, en dat kan dan wel doorgaan maar een evenement als dit niet alleen maar omdat er een petitie wordt ondertekend..."

"Dat is aan de mensen die het evenement organiseren heel lastig uit te leggen."

Dat vindt Depla ook moeilijk uit te leggen. "Het zou raar zijn dat onder exact dezelfde omstandigheden in de ene gemeente wordt gezegd: wij doen niet mee, maar dat een week later een vergelijkbaar evenement gewoon plaats kan vinden zonder problemen. Dat is aan de mensen die het evenement organiseren heel lastig uit te leggen. Wij zijn niet doof voor de maatschappelijke onrust. Het kabinet moet aangeven of ze het initiatief door willen laten gaan en wij kijken vervolgens naar de vergunningverlening. Daarbij moet ik gaan kijken naar de argumenten die in Breda gelden maar die ook voor de andere Fieldlab-evenementen gelden."

Maandagavond komt de Bredase gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van 538 Oranjedag.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.