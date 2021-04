Ruim 200.000 mensen tekenen petitie tegen 538 Oranjedag: arts verrast

Koningsdag 2019 op het Chasséveld in Breda (foto: ANP). vergroot

De petitie van medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen de komst van het 538 Oranjedagfeest is inmiddels ruim 189.000 keer ondertekend. Iets voor voor negen uur zondagochtend is de mijlpaal van 100.000 handtekeningen bereikt. Rond tien voor vijf zondagmiddag stond de teller al op ruim 200.000 ondertekenaars. Chirurg Rogier Crolla, initiatiefnemer van de petitie, laat zondag weten 'ontzettend verrast te zijn door de overweldigende aandacht'.

"Het succes van deze petitie en alle media-aandacht, laat zien hoe zeer dit in Nederland leeft en hoe hier over gedacht wordt", schrijft hij in een verklaring. "Ik wil het publiek, de artiesten en 538 hun feest niet afnemen, ik wil geen groepen tegen elkaar opzetten, maar ik wil zeggen dat dit niet de juiste tijd en het juiste moment is en dat de prioriteiten anders moeten liggen", gaat hij verder. "Vaccineer, vaccineer, vaccineer en vaar één koers. Dat is beter voor onze gezondheid én voor de economie."

De enorme belangstelling voor de petitie tegen de viering van de 538 Oranjedag in Breda leidt zondag tot overbelasting op petities.nl. De site ligt er geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder.

Initiatief van chirurg

Met de petitie willen zorgmedewerkers bereiken dat het evenement op 24 april wordt afgelast. Ze voeren actie onder het motto: 'Tienduizend feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop. Stop dit evenement!'.

"Een duidelijker signaal vanuit de zorg is niet te geven", reageert Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, op de enorme steun voor de petitie. "Grote bijeenkomsten op proef? Om meerdere redenen nu even geen goed idee", zegt hij.

vergroot

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender mogen 10.000 bezoekers aanwezig zijn. De belangstelling voor het evenement was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Horeca woedend

Horecaondernemers in de stad reageerden eerder woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen.

Maandag is er een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla van Breda tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.

