Hartverwarmende reacties na overlijden voetbalheld Willy van der Kuijlen

Willy van der Kuijlen met PSV tegen Barcelona van Johan Cruijff in 1978 vergroot

De reacties na het overlijden van mister PSV Willy van der Kuijlen zijn hartverwarmend. Veel mensen roemen zijn voetbalcapaciteiten. Zijn vrienden omschrijven hem vooral ook als een warm mens, een echte PSV’er.

Harrie Lubse en Adrie van Kraaij waren de beste vrienden van Willy van der Kuijlen en stonden tot op het laatste moment aan zijn zijde. Tot het echt niet meer ging, haalden ze Willy om de beurt op voor een wandeling. Meestal in de bossen bij Helmond, maar vaak ook gingen ze naar de Herdgang. Op het trainingscomplex van PSV werden dan herinneringen opgehaald.

“Dat deed hem goed”, zegt Harrie Lubse. "Je zag dan de bekende glimlach weer verschijnen.” Willy van der Kuijlen leed aan Alzheimer en de laatste weken verslechterde zijn toestand snel. Om zijn vrouw en familie te ondersteunen, hielpen meerdere oud-ploegmakkers waar zij konden.

"Er bestaat geen eerlijker mens dan Willy van der Kuijlen.”

Op pad met Van der Kuijlen was voor Lubse altijd gezellig, gewoon jongens onder elkaar. “We hadden vaak aan een half woord genoeg en meestal ging het over de successen van PSV in de jaren zeventig. Dat was een vriendenploeg en dat zijn we ook altijd gebleven.”

Adrie van Kraaij was 18 toen hij bij PSV kwam en Willy van der Kuijlen leerde kennen. “Ik maak niet snel vrienden, maar deze vriendschap duurde meer dan 50 jaar. We gingen met onze families altijd samen op vakantie. Er bestaat geen eerlijker mens dan Willy van der Kuijlen.”

Huub Stevens kreeg onlangs nog bezoek van Willy en zijn vrouw. “Hij was zo’n goede voetballer, niet normaal. Iedereen had het over Cruijff en die was ook bijzonder, maar Willy was ook onvoorstelbaar. Als verdediger schoot ik de bal gewoon naar hem want ik wist dat er dan iets goeds zou gebeuren. Hij had op een speciale manier oog voor situaties, alsof hij vooraf al wist wat er ging gebeuren.”

Voor een voetballer met de capaciteiten van Willy van der Kuijlen kwam hij tot betrekkelijk weinig interlands (22). Volgens Stevens lag dat vooral aan Johan Cruijff. “Hij wilde in Oranje alleenheerser zijn en daarom had Willy geen echte carrière bij Oranje." Overigens bedankte Van der Kuijlen zelf voor het WK van 1974.

Ze vonden het een genot om met Willy van der Kuijlen te spelen, voor Lubse was hij zelfs een idool. Bovenal koesteren de oud-PSV’ers hun hechte vriendschap, of zoals Harrie Lubse het stelt: “Willy is de man van PSV.”

Tijdens de training van PSV werd maandagochtend een minuut stilte gehouden voor Van der Kuijlen.

