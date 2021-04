Daders die explosief bij huis achterlieten te zien op camerabeelden

De EOD kwam onderzoek doen (foto: Chirstian Traets/SQ Vision). vergroot

De daders die eerder deze maand een explosief bij een huis in Roosendaal achterlieten, zijn maandagavond in Bureau Brabant te zien. Camera's in de omgeving hebben de verdachten vastgelegd.

Het explosief werd op 6 april gevonden bij een huis aan de Stephanusdonk in Roosendaal. Enkele huizen werden om die reden uit voorzorg ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam eraan te pas om het explosief te verwijderen.

De buren van het huis waar het explosief was achtergelaten, hoorden een enorme klap. Daarna zagen ze twee mensen wegrennen. De klap die ze hoorden bleek later een steen die door de ruit was gegooid. Het explosief hing aan de deur.

Vooralsnog heeft de politie de daders nog niet kunnen vinden. Ze hoopt dat de bewakingsbeelden kunnen bijdragen aan de zoektocht naar de daders.

