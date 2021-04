Wachten op privacy instellingen... Pretparkvlogger Bart Baan mag zaterdag naar de Efteling (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Efteling testdag niet populair maar vlogger Bart Baan is dolgelukkig

Na maanden vanuit zijn slaapkamer dromen en praten over de Efteling, kan Bart Baan (17) zaterdag eindelijk weer naar zijn favoriete attractiepark. De pretparkvlogger heeft een kaartje kunnen bemachtigen voor de testdag in het park. ‘’Dit voelt heel goed’’, zegt Bart lachend. ‘’Een half jaar zonder Efteling begon wel te knagen.’’

Het was uiteindelijk niet moeilijk om aan een ticket te komen. De achtduizend beschikbare tickets zijn nog altijd niet allemaal weg.

Alleen de naar schatting 90.000 abonnementenhouders en de gasten van het vakantiepark kunnen een kaartje voor het fieldlab-evenement reserveren. Maar dat gebeurt dus niet massaal.

Het is dan ook niet een normaal dagje Efteling. Dit zijn de regels die gelden:

Je moet een negatieve coronatest hebben van maximaal 24 uur oud

Slechts 11 van de 32 attracties is open

Je wordt (anoniem) gevolgd door camera's.

De anderhalvemeterregel geldt in principe in het hele park

Mondkapje is nergens verplicht, ook niet binnen

Attracties worden volledig gevuld, zonder afstand

Na afloop wordt gevraagd om je op dag vijf nogmaals te testen

Staren naar scherm

Alle maatregelen en de verplichte coronatest houden Bart Baan uit Drunen niet tegen. Om zes uur maandagochtend zat hij al voor zijn laptop. Vanaf dat moment stond hij in een digitale wachtrij. ‘’Ik weet niet wat ik moet verwachten. Toen een jaar geleden de Efteling weer open mocht, stonden er 60.000 mensen in de wachtrij. Dat was echt bizar.’’

Met een gespannen gezicht zat de vlogger de hele ochtend naar de wachtrij te staren. ‘’De tickets worden om twaalf uur vrij gegeven, maar mogelijk ook al eerder.’’ En daarom volgde Bart vandaag zijn online lessen even wat minder goed. ‘’Ik zie op mijn scherm alleen maar de wachtrij, niet de online les. Sorry.’’

Video's vanuit slaapkamer

Maar alle stress was uiteindelijk helemaal niet nodig. Al om vijf minuten voor halftwaalf kreeg Bart de mogelijkheid om zijn ticket de bemachtigen. ‘’Dit is lekker. Het is gewoon gelukt. Zaterdag om halftien sta ik aan de poort’’, zei Bart terwijl hij zijn ticket in de mail krijgt.

De afgelopen maanden heeft Bart vanuit zijn slaapkamer video’s gemaakt over de Efteling. ‘’Normaal neem ik de kijkers mee in de Efteling. Zo ga ik in attracties, breng ik nieuwtjes. Sinds december heb ik van mijn slaapkamer een studio gemaakt en vanuit hier zorg ik elke dag voor een video. Zo vertel ik verhalen over attracties en maak ik een top vijf over bijvoorbeeld het eten in de Efteling.’’

Maar vanaf zaterdag kan Bart Baan dus weer vloggen in zijn favoriete pretpark. ‘’Als eerste ga ik naar de Vogel Rok. Dat is echt mijn favoriete attractie’’, vertelt de vlogger enthousiast. Er is alleen één maar, die attractie is niet open tijdens de testdag.

