Zo hingen twee mannen een explosief aan een deur in Roosendendaal

Waarom werd juist bij dit huis aan de Stephanusdonk in Roosendaal een explosief aan de deur gehangen? De politie tast nog in het duister over het motief van twee daders, die maandagavond zijn te zien op camerabeelden in Bureau Brabant.

Het explosief werd op 6 april gevonden bij een huis aan de Stephanusdonk in Roosendaal. Op de beelden is te zien hoe de twee daders, die allebei donkere kleren dragen, vliegensvlug toeslaan. Eén van de mannen loopt naar de zijkant van het huis en hangt het explosief aan de deurklink. Daarna gooit hij een steen door een ruit van het huis. Vervolgens gaan de daders er rennend vandoor in de richting van de Langdonk.

Een paar huizen in de buurt werden na de vondst van het explosief uit voorzorg ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam eraan te pas om het explosief te verwijderen.

