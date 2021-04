Moeder en twee kleine kinderen belanden met auto op de kant in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Een moeder die met twee kleine kinderen in de auto zat in Tilburg, is met haar auto op de zijkant beland. Dat gebeurde op de Spoorlaan in Tilburg.

De moeder reed van de Ringbaan Oost de Spoorlaan op en verloor daarbij de macht over het stuur. Ze raakte een stoeprand en belandde met haar auto op de zijkant.

Ziekenhuis

De kinderen leken aanvankelijk niets te mankeren, maar zijn toch met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht ter observatie. Ook de moeder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De Spoorlaan is gedeeltelijk afgesloten, in ieder geval tot aan de Interpolis.

