Zo kwam Frank Lammers aan goddelijk lichaam voor Ferry-film

Frank Lammers speelt een vijftien jaar jongere Ferry Bouman (beeld: Netflix). vergroot

Nog een maandje geduld en dan zien we Frank Lammers als Ferry Bouman in de film ‘Ferry’, over de jonge jaren van de Undercover-knuffelcrimineel. Anders dan in de serie, is Ferry in de film een vijftien jaar jongere adonis. En daar heeft Lammers hard voor moeten trainen, vertelt hij in Brabant Vandaag.

Zo’n goddelijk lichaam kreeg de acteur niet met half werk, maar door uren kei- en keihard afgebeuld te worden door een personal trainer. Hij schakelde de hulp in van een professional, en niet de minste. “Ik heb bij PSV getraind met Yannick van der Schee. En daarnaast ben ik bij een schoonheidsspecialist geweest die tips heeft gegeven om mijn huid te verjongen. Dat werkt dus allemaal! Een beetje bewegen, je huid verzorgen en je lijkt een stuk jonger”, blikt Lammers terug.

Dat afgetrainde lichaam had meerdere voordelen: “Thuis vonden ze dat wel leuk, zo’n lichaam. En alles deed het weer even goed. Het is wel jammer dat het nooit heel lang zo blijft bij mij.”

Wachten op privacy instellingen...

In de film zien we bekende gezichten, zoals Elise Schaap (die Ferry’s vriendin Daniëlle speelt), maar ook een paar nieuwkomers zoals Monic Hendrickx (de zus van Ferry) en Huub Stapel (drugsbaron Ralph Brink). “Het is een feest om met Elise te werken. We hebben echt een heel goede klik. En ook met Huub werken is fantastisch”, vertelt Lammers.

"Het is spannend, zelfs romantisch af en toe."

Lammers belooft de fans in ieder geval één ding: een overdosis Ferry. Dat is wat anders dan in het laatste seizoen van Undercover, waarin de Brabantse drugsbaron slechts een bijrol had. “Deze film heet Ferry, dus hij zal er nu ook wel iets meer in voorkomen, hè”, lacht Lammers. “Ik denk dat het echt wel een goeie film is met voor ieder wat wils. Het is spannend, zelfs romantisch af en toe. Het gaat eigenlijk alle kanten op.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.