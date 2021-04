Politie vreesde acties bij 538 Oranjedag, bonden opgelucht over afgelasting

Koen Simmers van de politiebond NPB (archieffoto). vergroot

De politie vreesde voor aangekondigde en onaangekondigde demonstraties tijdens de inmiddels afgelaste 538 Oranjedag. Tenminste één organisatie had een demonstratieverzoek ingediend bij de gemeente en via sociale media werden acties aangekondigd. Politiebonden zijn opgelucht over de afgelasting.

“We vinden het een verstandig besluit”, zegt Koen Simmers namens politievakbonden NPB en ACP. “We hebben respect voor de beslissing van Depla, maar vragen ons wel af waarom die niet eerder is genomen. Dat had een hoop onrust gescheeld.” Eerder vandaag riepen de bonden agenten nog op het werk neer te leggen tijdens het Oranjefeest.

Veiligheids- en gezondheidsrisico

Volgens Simmers vormde het feest een ‘groot risico’ voor de openbare veiligheid in Breda. “Het zijn niet alleen de tienduizend mensen met een kaartje voor het feest, maar ook andere feestgangers en demonstranten die zorgen voor een kruitvat van emoties. Daardoor kwamen de veiligheid en de gezondheid in het gedrang, ook voor de politieagenten.”

Simmers denkt dat kleinschaligere proefevenementen verstandiger zijn: “We zien graag dat er op een andere manier meer ruimte aan de samenleving wordt gegeven. Als het maar goed gecoördineerd kan worden door de politie en het geen aanzuigende werking heeft.”

Negatief advies door politie en GGD

Maandag aan het einde van de middag maakte burgemeester Paul Depla van Breda bekend geen vergunning te verlenen voor het Fieldlab-feest, waar tienduizend bezoekers welkom waren. Belangrijkste redenen waren dat GGD-GHOR vreesde dat de zorg het niet aan zou kunnen als er een incident zou gebeuren op of bij het evenemententerrein. En de politie maakte zich grote zorgen over de aanzuigende werking die het evenement zou hebben. Zo bestond de vrees dat ook veel mensen zonder kaartje naar Breda zouden komen, net als tegenstanders van het coronabeleid.

Tienduizend mensen wisten kaarten te bemachtigen voor het zeer gewilde Fieldlab-evenement. Daarnaast was er ook een storm van kritiek. Zorgmedewerkers startten een petitie, de politiebond overwoog acties en de Bredase horeca was boos.

