Brabant urenlang plaatselijk geplaagd door dichte mist

Een mistige zonsopkomst in Stiphout (foto: Willem van Nunen).

Het verkeer in Brabant heeft dinsdagmorgen plaatselijk last gehad van dichte mist of mistbanken. Volgens het KNMI was het zicht op sommige wegdelen minder dan 200 meter. Hierdoor konden gevaarlijke rijomstandigheden ontstaan. Ook elders in het zuiden van ons land was het her en der (erg) mistig.

Advies was dan ook om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Mist kan namelijk verraderlijk zijn, zo ervoer een bromfietser in Oploo. Hij botste op de Gemertseweg tegen de aanhanger van een vrachtwagen. De aanhanger stond op het fietspad geparkeerd, omdat de chauffeur door de dichte mist niet verder kon. De bestuurder van de brommer is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Eindhoven Airport hoefde niet bang te zijn voor annulering van vluchten. Het was al snel duidelijk dat in Brabant de dichte mist tegen een uur of negen dinsdagmorgen zou zijn verdwenen en pas tegen tien over half één 's middags staat er een vertrekkende vlucht gepland.

