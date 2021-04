Dichte mist in Brabant: pas snelheid aan en houd afstand

Er hangt dichte lokale mist (Archieffoto: ANP). vergroot

Het verkeer in Brabant moet plaatselijk rekening houden met dichte mist of mistbanken. Volgens het KNMI is het zicht op sommige wegdelen minder dan 200 meter. Hierdoor kunnen gevaarlijke rijomstandigheden ontstaan.

Advies is dan ook om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Mist kan namelijk verraderlijk zijn. Ongelukken zijn voor zover bekend in onze provincie niet gebeurd.

Eindhoven Airport hoeft niet bang te zijn voor annulering van vluchten. De dichte mist zal tegen een uur of negen dinsdagmorgen zijn verdwenen en pas tegen tien over half één 's middags staat een vertrekkende vlucht gepland.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.