1/2 Man bekneld na botsing met auto in Eindhoven

Een man is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk aan de Meerenakkerweg in Eindhoven. Hij raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond zes uur. De automobilist wilde oversteken bij het tankstation. Volgens een ooggetuige zag hij een auto over het hoofd, die hem vervolgens vanaf de zijkant raakte.

De man is door de brandweer uit zijn auto geknipt en door ambulancepersoneel nagekeken. Vermoedelijk is hij naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De andere bestuurder raakte niet gewond.