Auto slaat over de kop in Klundert, drie mannen gewond

Wachten op privacy instellingen... (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 Een auto is dinsdagochtend over de kop geslagen aan de Tol in Klundert. De drie jonge mannen die in de auto zaten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Een auto is dinsdagochtend over de kop geslagen aan de Tol in Klundert. De drie jonge mannen die in de auto zaten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond kwart over zeven. Volgens een ooggetuige is de auto uit de bocht gevlogen en heeft deze ook een lantaarnpaal geraakt. Bovendien zouden zij volgens deze ooggetuige 'een vervelend zonnetje tegen' hebben gehad.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Hoe het precies met de slachtoffers gaat, is niet bekend.

(foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.