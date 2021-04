Skiclub start doneeractie na felle brand, al 5000 euro ingezameld

De beschadigde skibaan (foto: Collin Beijk). De plek waar het vuur uitbrak (foto: Collin Beijk). De zwartgeblakerde skibaan in Uden (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/3 De beschadigde skibaan (foto: Collin Beijk).

Een paar dagen na de verwoestende brand bij skibaan De Schans in Uden kijkt de vereniging weer vooruit. Ze heeft zelf een doneeractie op touw gezet om geld in te zamelen voor het herstel van de pistes. Sinds de start van de actie maandagavond is zo’n 5000 euro gedoneerd.

“Dat is een goeie start”, vertelt voorzitter Arno Mertens dinsdagmorgen. “Waar het op uit gaat komen weten we niet, maar we zijn best enthousiast.”

De enorme brand vrijdag zorgde voor minimaal 200.000 euro aan schade aan de pistes. Een tegenvaller is dat de rubberen matten niet onder de verzekering vallen. Volgens Mertens is dat nou juist de grootste kostenpost.

De vereniging dacht na over een crowdfundingsactie, maar kwam uiteindelijk op het idee om anders aan te pakken. Op de site van de club kun je bijvoorbeeld een stukje baan, een lichtmast of een schans kopen. Het geld dat op deze manier wordt verzameld, steekt de club in het herstel van de schade.

"Vrijwilligers staan te trappelen om aan de slag te kunnen."

Dat via deze weg nu 5000 euro is opgehaald, doet Mertens natuurlijk deugd. “De afgelopen dagen waren een rollercoaster. Het afgelopen weekend was een rouwmoment, maar nu staan alle vrijwilligers te trappelen om aan de slag te kunnen. We kijken nu vooral naar hoe we dit zo goed en snel mogelijk kunnen oplossen.”

De skiclub heeft maandag aangifte gedaan van brandstichting. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. Mertens hoopt dat zo snel mogelijk gestart kan worden met het opruimen van de rommel. “Dit moet natuurlijk op de juiste manier worden gedaan. Als dat klaar is, kunnen we de volgende plannen gaan ontwikkelen.”

