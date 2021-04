Brand skibaan lijkt aangestoken: kort van tevoren groepje jongeren gezien

De zwartgeblakerde skibaan in Uden (foto: Collin Beijk). vergroot

De politie gaat ervan uit dat de brand, die vrijdag enorme schade toebracht aan skibaan De Schans in Uden, is aangestoken. Kort voor de brand is een groepje jongeren gezien bij de skibaan. Ondertussen moeten de vrijwilligers van de skibaan nog bijkomen van de schrik en de ellende die het vuur heeft aangericht.

Het vuur ontstond vrijdagmiddag tegen een uur of vijf in een schakelkastje bij een lift. Arno Mertens, voorzitter van ski- en snowboardclub De Schans, zei dat kort na de brand.

Op camerabeelden is te zien hoe een groepje jongeren wegrent rond het tijdstip dat de brand uitbreekt. Bestuurslid Tjeerd Terpstra: "Als dat klopt zou dat heel erg triest zijn."

'Uitbreiding op lange baan'

Mertens schatte de schade voor de vereniging op ruim twee ton. Hij stelde dat De Schans deze ‘ramp’ gaat overleven, maar ook dat het jaren zal duren voordat de schade is hersteld. Terpstra vertelde dat De Schans juist wat meer aan de weg wilde timmeren, bezig was met een uitbreiding. "Maar die zullen we nu op de lange baan moeten gaan schuiven", aldus het bestuurslid, dat helemaal ondersteboven is van de 'enorme klap' waardoor zijn vereniging is getroffen.

Een van de vele geschrokken vrijwilligers kon, als een boer met kiespijn, nog wel een grap maken. Over een zwarte piste (het summum voor wintersporters). "Maar dit is toch niet de bedoeling", voegde hij eraan toe. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan door deze tegenslag. "We hebben binnen onze club voldoende spirit en vertrouwen om er met zijn allen de schouders onder te kunnen zetten."

'Zwarte rook'

Bij de brand zijn kunststofmatten, kunstgras en folie in de vlammen opgegaan. Twee van de drie banen zijn voor ongeveer zestig procent verloren. De brand trok veel bekijks. "Iedereen in Uden en daarbuiten heeft de zwarte rook wel gezien", vertelt Mertens. Hij was blij dat de brandweer er zeer snel was en dat gebruikt gemaakt kon worden van de crashtender van de naburige vliegbasis Volkel. Zo’n blusreus is een brandweervoertuig dat in de eerste plaats is bedoeld voor het bestrijden van vliegtuigbranden.

De brand werd snel ontdekt. Enkele vrijwilligers hebben geprobeerd te redden wat er redden viel, maar ze moesten uiteindelijk lijdzaam en met tranen in de ogen toezien hoe het vuur om zich heen greep.

'Geen leuk jubileum'

De Schans bestaat juist dit jaar veertig jaar. Mertens: “Dit is dus geen leuk jubileum." De baan was eerder deze maand dicht gegaan en zou in september weer geopend worden.

