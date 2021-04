Schietpartij op parkeerplaats Ekkersrijt: politie zoekt verdachten

Een impressie van de parkeerplaats na de schietpartij. De auto's op de foto hebben er niets mee te maken (foto: Bert van Doorn). vergroot

De man uit Schiedam die was aangehouden na een schietpartij op industrieterrein Ekkersrijt in Son, is weer vrij. Hij wordt niet meer als verdachte gezien voor het incident van afgelopen vrijdag. Ook een man uit Valkenswaard wordt niet als verdachte beschouwd. Hij had zich zaterdag als getuige gemeld en kon na verhoor gewoon naar huis.

Rond kwart voor zes op vrijdagmiddag werd vanuit een geparkeerde auto op een andere wagen geschoten. Dit gebeurde op de parkeerplaats voor de winkel Sanidirect, tegenover IKEA. Beide auto's reden na de schietpartij weg.

'Geschoten vanuit het niets'

Volgens een ooggetuige stonden ze op de parkeerplaats en zaten er in iedere auto twee jongeren. Zij waren 'vriendelijk' aan het praten, waarna een van hen uit het niets een wapen trok en begon te schieten, zo luidt de verklaring van de geschrokken omstander. Er is zeker één huls gevonden.

De man van 23 uit Schiedam werd vrijdagavond al in zijn woonplaats aangehouden; de even oude inwoner van Valkenswaard meldde zich zaterdag bij de politie.

Volgens de politie is nog ‘volstrekt onduidelijk’ wat de aanleiding van de schietpartij was. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie heeft inmiddels wel camerabeelden gekregen. Ze blijft op zoek naar meer beeldmateriaal en wil graag in contact komen met getuigen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.