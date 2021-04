Vrachtwagenchauffeur zwaargewond tijdens lossen in Nuland

Wachten op privacy instellingen... (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrachtwagenchauffeur zwaargewond geraakt tijdens lossen in Nuland

Een vrachtwagenchauffeur (51) is dinsdagochtend zwaargewond geraakt in Nuland. Volgens een ooggetuige is hij tijdens het lossen vermoedelijk overreden door een loader. De politie kon dit nog niet bevestigen.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond kwart over tien. De vrachtwagen kwam vracht lossen voor de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel aan de Rijksweg in Nuland.

Een traumahelikopter landde vlakbij de plek van het ongeluk. De gewonde chauffeur is uiteindelijk samen met de trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.

