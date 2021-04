Ondergrondse hennepkwekerij gevonden in bos bij woonwagenkamp in Best

De ondergrondse kwekerij (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De politie heeft dinsdagochtend een ondergrondse hennepkwekerij gevonden in een bos bij een woonwagenkamp in Best. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk om honderden planten.

De vondst werd dinsdagochtend rond half negen gedaan. Een politiewoordvoerder benadrukt dat de vondst niet op het woonwagenkamp werd gedaan, maar in een stukje bos ernaast.

Niemand is vooralsnog aangehouden. De politie doet onderzoek. De kwekerij wordt straks geruimd.

