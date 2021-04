Fans herdenken 'Mister PSV' in Philips Stadion: 'Hij is een held, mooi dit'

Wachten op privacy instellingen... Een supporter legt een boeket neer in het stadion (foto: Collin Beijk) Fans kijken naar de prijzen die 'Mister PSV' won (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/4 PSV-fans herdenken Willy van der Kuijlen

PSV-supporters kunnen sinds dinsdagmiddag in het Philips Stadion stilstaan bij het overlijden van clubicoon Willy van der Kuijlen. In het stadion liggen er condoleanceregisters en zijn er prijzen tentoongesteld die 'Mister PSV' tijdens zijn carrière in Eindhoven pakte.

In het stadion van PSV is een looproute uitgestippeld. Zo wil de club supporters de kans geven om 'hun' Willy van de Kuijlen ook in coronatijd waardig te herdenken. Maandag werd bekend dat de aanvaller op 74-jarige leeftijd is overleden. 'Mister PSV', zoals het clubicoon werd genoemd, leed al langere tijd aan de ziekte van Alzheimer.

Bij ingang 21 groeien de hoeveelheid bloemen en sjaaltjes gestaag, net als bij het standbeeld voor het stadion. Fans nemen soms enorme boeketten mee als eerbetoon aan het clubicoon. "Zoiets doe je gewoon voor iemand die zoveel voor de club heeft betekend. Zonder hem hadden we nooit zoveel prijzen gehad." Een mening die veel Eindhovense supporters delen.

"Een tribune naar Willy van der Kuijlen vernoemen zou mooi zijn."

De fans komen vanuit het hele land om de overleden PSV-spits te eren. Zo ook Bert, hij komt uit Amsterdam. "Hij is mijn held, ik ben gelukkig vrij en kan Willy daardoor de laatste eer bewijzen." In zijn PSV-shirt legt hij bloemen bij het standbeeld, waarna hij het condoleanceregister tekent. "Hij kon zo hard schieten, zowel met links als rechts. Een unieke speler!"

Een enkeling vindt het een goed idee om de stadion van PSV om te dopen tot het Willy van der Kuijlen Stadion. Een enkeling, want de meesten voelen daar weinig voor. "Philips hoort bij PSV en PSV hoort bij Philips. Zij hebben de club opgericht, maar een tribune naar hem vernoemen zou mooi zijn", zegt een supporter.

"We zijn geen Amsterdam he, we doen het op onze eigen manier."

"Misschien zouden we trainingscomplex De Herdgang kunnen omdopen", suggereert een jongere fan. "Aan de andere kant, er staat al een prachtig standbeeld van Van der Kuijlen voor het stadion." Het is de Brabantse nuchterheid die ervoor zorgt dat de supporters niet meteen hard van stapel lopen. "We zijn geen Amsterdam he, we doen het op onze eigen manier."

Naarmate de dinsdagmiddag vordert, wordt het steeds drukker. Meerdere malen staan alle tafeltjes voor de Oost-tribune vol met mensen die in het condoleanceregister aan het schrijven zijn. Te druk wordt het nooit. Stewards zorgen ervoor dat alles in goede banen geleid wordt.

Willy van der Kuijlen speelde in achttien seizoenen maar liefst 528 competitiewedstrijden voor PSV. Daarin scoorde hij 308 keer. Dat is nog altijd een record in de eredivisie, dat volgens velen nooit meer verbroken wordt.

Na zijn carrière was de spits uit Helmond jeugd- en assistent-trainer en scout. In zijn rol als clubicoon reikte Van der Kuijlen altijd het eerste shirt uit aan spelers die PSV kwamen versterken.

Een fan tekent het condoleanceregister (foto: Collin Beijk).

PSV-fan Bert tekent het condoleanceregister van zijn 'held'

