Markten mogen weer open: ‘We leken het vergeten kind te worden’

De markten mogen vanaf 28 april weer open. Dat melden ingewijden aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Marktkooplui staan te springen om hun handel weer te verkopen. En ook financieel is het een opsteker: “Het is onze belangrijkste bron van inkomsten.”

Voor onderneemster Manon van der Vorst uit Helmond is het inmiddels al vier maanden geleden dat ze voor het laatst op de Eindhovense markt stond. Er moet nu ook wel iets gebeuren, vindt ze. Terwijl collega’s die levensmiddelen verkopen wél op de markt mochten blijven staan met hun kraam, was de stoffenhandel van Van der Vorst niet meer welkom. “Het is een schrijnend verhaal en voor de meerderheid van de ondernemers wordt het steeds moeilijker. Je wilt het marktgevoel weer terug”, vertelt ze op de plek in Eindhoven waar normaal haar stoffenkraam staat.

Naast de marktkraam, verkoopt Van der Vorst ook stoffen in een winkel in Helmond en in haar groothandel. “Daar hebben we geluk mee, want bij ons kwamen trouwe marktklanten gewoon in de winkel. Maar er zijn ook ondernemers die alleen maar een marktkraam hebben. Dan wordt het financieel wel lastig.”

Ook terrassen en winkels open

De hele markt kan ook makkelijk weer open, denkt Van der Vorst: “Als je ziet hoe goed het gaat bij de collega’s in de foodsector, lijkt me dat het met de hele markt kan.” Ze baalt ervan dat marktkooplui tijdens de afgelopen persconferenties van Rutte en De Jonge niet zijn genoemd. “We leken wel het vergeten kind te worden. Het is belangrijk dat de marktkooplui ook genoemd worden, net als de rest van de Nederlandse ondernemers.”

De versoepelingen zouden dinsdagavond aangekondigd worden in een nieuwe persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Volgens Haagse bronnen worden in de persconferentie ook andere versoepelingen aangekondigd, zoals het openen van terrassen en een ‘normale’ opening voor winkels.

