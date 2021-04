Ouders moeten 18.000 euro schade betalen voor rellende zoon (13)

De ouders van een jongen moeten opdraaien voor de duizenden euro’s schade die hun zoon aanrichtte tijdens de coronarellen op 24 januari in hun woonplaats Eindhoven.

De toen 13-jarige jonge relschopper was onder meer betrokken bij het gooien van stenen door de ruiten van het NS-station en de plundering van een Jumbo-supermarkt.

De rechtbank in Den Bosch legde de jongen dinsdag een leerstraf van 35 uur en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur op. Het schadebedrag, bijna 18.000 euro, komt op conto van zijn ouders.

Het ingaan van de avondklok ging gepaard met rellen in de hele provincie. Relschoppers lieten een spoor van vernieling achter en ook zijn winkels geplunderd. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.