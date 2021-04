Camper en auto branden uit op oprit in Eindhoven, 'Besef moet nog komen'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Camper en auto in vlammen op

Een camper en een auto zijn dinsdagnacht door brand verwoest. De voertuigen stonden geparkeerd op de oprit tussen twee huizen op de Europalaan in Eindhoven, toen er iets na halfeen een harde knal klonk.

Toen omwonenden poolshoogte namen, ontdekten zij de brand. De vlammen sloegen op dat moment al metershoog de lucht in tussen de twee woonhuizen. Vermoedelijk kwam de knal doordat een van de banden door de hitte was geknapt.

"We zijn erg geschrokken vannacht."

De bewoners van het huis waar de camper voor de deur stond, konden door de vlammenzee niet meer via de voordeur naar buiten. De brandweer wist de brand vrij snel te blussen, maar de schade is fors. Van de camper die vol met spullen en kleding lag is niets meer over. Ook de auto brandde volledig uit.



De volgende ochtend is de eigenaresse van de camper druk bezig om de straat schoon te spuiten en vegen. "Daarna zullen we moeten wachten tot we de schade-expert kunnen bereiken", leggen ze uit. "Het is vooral schrikken, maar ik denk dat het besef nog een beetje moet komen", vertelt de bewoonster. "We zijn vooral blij dat er niets met mensen gebeurd is."

"Ik kon mijn huis niet uit."

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk, de politie begint woensdagochtend met een onderzoek naar de oorzaak. "Aan de kant die voornamelijk afgebrand is zit helemaal geen elektra, dus we snappen er niets van", vertelt de bewoonster. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen. "Ik moest mijn huis uit, maar dat kon niet door de grote vlammen en rook op de oprit", vertelt de bewoonster. "Ik ben dus maar achter in de tuin gaan staan, uiteindelijk konden we weer terug."

Het is dus vooral balen voor de eigenaresse, die de camper al helemaal gereed had om op pad te gaan. "We wilden dit weekend weg, het is mooi weer en dit is een van de weinige dingen dat nog wel kan. Ik ben heel blij dat we de fietsen wel nog binnen hadden gezet."

